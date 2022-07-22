В Уфе зафиксировано превышение ПДК этилбензола в воздухе

Как сообщает Башгидромет, превышение предельно допустимой концентрации вредных веществ было зафиксировано в среду, 20 июля.

На ПНЗ №5 (проспект Октября, 141) в 13.00 концентрация этилбензола составила 2,5 ПДК.

Этилбензол по запаху напоминает бензин. Это вещество в высокой концентрации вызывает сонливость, усталость и головную боль, может вызывать заболевания крови и печени. Применяется при изготовлении пластмасс и синтетических каучуков.

Это первый зафиксированный выброс вредных веществ в воздух в июле текущего года. много таких случаев было в мае и апреле.