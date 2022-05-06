Башгидромет сообщает о повышенной запыленности воздуха в Уфе

Предельно допустимая концентрация пыли в воздухе за была превышена:

– 4 мая, 13.00, ПНЗ №2 (Свободы, 44) – 1,6 ПДК.

– 28 апреля, 19.00, ПНЗ №23 (Злобина, 11) – 2,7 ПДК.

Ранее превышения концентрации пыли были зафиксированы в первой половине апреля на уровне до 2,1 ПДК.

Неделю назад мы писали о превышении ПДК кумола, хлорбензола и этилбензола в воздухе, концентрация некоторых загрязняющих веществ превышала предельно допустимую в пять раз.