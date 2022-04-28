В Уфе зафиксировали пятикратное превышение ПДК изопропилбензола в воздухе

Как сообщает Башгидромет, превышение предельно допустимой концентрации вредных веществ было зафиксировано во вторник, 26 апреля:

– 7.00, ПНЗ №14 (Ульяновых, 57) – концентрация изопропилбензола на уровне 3,7 ПДК;

концентрация этилбензола на уровне 3 ПДК.

– 7.00, ПНЗ №17 (Гафури, 101) – концентрация изопропилбензола на уровне 5,4 ПДК;

концентрация этилбензола на уровне 3,5 ПДК;

концентрация хлорбензола на уровне 1,8 ПДК.

– 13.00, ПНЗ №5 (проспект Октября, 141) – концентрация пыли на уровне 1,9 ПДК.

– 19.00, ПНЗ №5 (проспект Октября, 141) – концентрация пыли на уровне 1,2 ПДК.

Изопропилбензол (кумол) при вдыхании раздражает дыхательные пути, в высоких концентрациях повреждает печень, вызывает головную боль, головокружение и ухудшение самочувствия, считается потенциальным канцерогеном.

Хлорбензол применяется в производстве фенола, считается малотоксичным.

Этилбензол по запаху напоминает бензин. Это вещество в высокой концентрации вызывает сонливость, усталость и головную боль, может вызывать заболевания крови и печени. Применяется при изготовлении пластмасс и синтетических каучуков.

Ранее мы писали о том, что превышение предельно допустимой концентрации вредных веществ было зафиксировано в среду, 20 апреля:

– 7.00, ПНЗ №5 (проспект Октября, 141) – концентрация пыли на уровне 1,1 ПДК;

– 13.00, ПНЗ №14 (Ульяновых, 57) – концентрация изопропилбензола на уровне 3,2 ПДК.

Также были зафиксированы превышения концентрации пыли:

13 апреля

– 19.00, ПНЗ №23 (Злобина, 11) – 1,1 ПДК;

– 19.00, ПНЗ №18 (Достоевского, 102/1) – 1,3 ПДК.

11 апреля

– в 7.00 на уровне 1,2 ПДК на ПНЗ №5 (проспект Октября, 141);

– в 13.00 на уровне 2,1 ПДК на ПНЗ №5 (проспект Октября, 141);

– в 19.00 на уровне 1,6 ПДК на ПНЗ №23 (Злобина, 11).

10 апреля

– в 19.00 на уровне 1,5 ПДК на ПНЗ №5 (проспект Октября, 141);

6 апреля

– в 13.00 на уровне 1,3 ПДК на ПНЗ №5 (проспект Октября, 141);

– в 19.00 на уровне 1,1 ПДК на ПНЗ №5 (проспект Октября, 141).