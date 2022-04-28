В Уфе зафиксировали пятикратное превышение ПДК изопропилбензола в воздухе

Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщает об обнаружении в воздухе в Уфе превышения предельно допустимой концентрации нескольких вредных веществ.
Как сообщает Башгидромет, превышение предельно допустимой концентрации вредных веществ было зафиксировано во вторник, 26 апреля:
– 7.00, ПНЗ №14 (Ульяновых, 57) – концентрация изопропилбензола на уровне 3,7 ПДК;
концентрация этилбензола на уровне 3 ПДК.
– 7.00, ПНЗ №17 (Гафури, 101) – концентрация изопропилбензола на уровне 5,4 ПДК;
концентрация этилбензола на уровне 3,5 ПДК;
концентрация хлорбензола на уровне 1,8 ПДК.
– 13.00, ПНЗ №5 (проспект Октября, 141) – концентрация пыли на уровне 1,9 ПДК.
– 19.00, ПНЗ №5 (проспект Октября, 141) – концентрация пыли на уровне 1,2 ПДК.
Изопропилбензол (кумол) при вдыхании раздражает дыхательные пути, в высоких концентрациях повреждает печень, вызывает головную боль, головокружение и ухудшение самочувствия, считается потенциальным канцерогеном.
Хлорбензол применяется в производстве фенола, считается малотоксичным.
Этилбензол по запаху напоминает бензин. Это вещество в высокой концентрации вызывает сонливость, усталость и головную боль, может вызывать заболевания крови и печени. Применяется при изготовлении пластмасс и синтетических каучуков.
Ранее мы писали о том, что превышение предельно допустимой концентрации вредных веществ было зафиксировано в среду, 20 апреля:
– 7.00, ПНЗ №5 (проспект Октября, 141) – концентрация пыли на уровне 1,1 ПДК;
– 13.00, ПНЗ №14 (Ульяновых, 57) – концентрация изопропилбензола на уровне 3,2 ПДК.
Также были зафиксированы превышения концентрации пыли:
13 апреля
– 19.00, ПНЗ №23 (Злобина, 11) – 1,1 ПДК;
– 19.00, ПНЗ №18 (Достоевского, 102/1) – 1,3 ПДК.
11 апреля
– в 7.00 на уровне 1,2 ПДК на ПНЗ №5 (проспект Октября, 141);
– в 13.00 на уровне 2,1 ПДК на ПНЗ №5 (проспект Октября, 141);
– в 19.00 на уровне 1,6 ПДК на ПНЗ №23 (Злобина, 11).
10 апреля
– в 19.00 на уровне 1,5 ПДК на ПНЗ №5 (проспект Октября, 141);
6 апреля
– в 13.00 на уровне 1,3 ПДК на ПНЗ №5 (проспект Октября, 141);
– в 19.00 на уровне 1,1 ПДК на ПНЗ №5 (проспект Октября, 141).
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