Прокуратура одобрила проведение внеплановых проверок на предприятиях «Газпром нефтехим Салават» и «Промводоканал».

Прокуратура Башкортостана рассмотрела заявление управления Росприроднадзора о проведении внеплановых проверок на предприятиях «Газпром нефтехим Салават» и «Промводоканал».

Проверки были инициированы Росприроднадзором после того, как жители Салавата и ближайших к нему населенных пунктов начали массово жаловаться на качество воздуха, публикации об этом появились в СМИ.

«В результате изучения представленных контролирующим ведомством материалов установлено, что возле предприятий неоднократно фиксировались превышения предельно-допустимых концентраций загрязняющих веществ. По итогам их рассмотрения прокуратура республики приняла решение о согласовании данных проверок, их результаты взяты на контроль», – говорится в заявлении прокуратуры.

Ранее мы писали о том, что глава Росприроднадзора Светлана Радионова анонсировала внеплановые проверки в Instagram и выразила обеспокоенность состоянием экологии в республике: «Качество воздуха в Башкортостане – за пределами всех нормативов. Об этом говорят результаты анализа проб», – написала она.