Министр природопользования и экологии республики Урал Искандаров заявил, что эти опасения беспочвенны:

«В Уфе появится собственный мусоросортировочный комплекс. Сейчас рассматривается инвестпроект, согласно которому старый уфимский полигон будет рекультивирован, а рядом построен современный мусоросортировочный комплекс с биокомпостированием и изготовлением РДФ-топлива. Проект будет реализован в 2022-2023 годы на условиях концессии», – рассказал Искандаров агентству «Башинформ».

Ранее мы писали о том, что до 2024 года в Башкортостане построят 10 новых мусоросортировочных комплексов – такую цель обозначил премьер-министр правительства республики Андрей Назаров.