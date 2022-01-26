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Экология

В Уфе появится собственный мусоросортировочный комплекс

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Ранее жители Благовещенска выступили против строительства полигона ТКО, так как опасаются, что на него будут свозить весь мусор из Уфы.

Министр природопользования и экологии республики Урал Искандаров заявил, что эти опасения беспочвенны:

«В Уфе появится собственный мусоросортировочный комплекс. Сейчас рассматривается инвестпроект, согласно которому старый уфимский полигон будет рекультивирован, а рядом построен современный мусоросортировочный комплекс с биокомпостированием и изготовлением РДФ-топлива. Проект будет реализован в 2022-2023 годы на условиях концессии», – рассказал Искандаров агентству «Башинформ».

Ранее мы писали о том, что до 2024 года в Башкортостане построят 10 новых мусоросортировочных комплексов – такую цель обозначил премьер-министр правительства республики Андрей Назаров.

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