18+
  • Экология
  • Экология
  • News
Экология

В Башкортостане построят 10 новых мусоросортировочных комплексов

Поделиться:

Переход на раздельный сбор мусора – это следующий этап нашумевшей «мусорной реформы» в России. Представитель ЦУР Башкортостан Гульназ Исхакова ответила на вопросы о том, когда раздельный сбор появится в республике.

«Дома нужно иметь как минимум два мусорных ведра: для того, что можно переработать, и для того, что нельзя. В идеале, конечно, даже три ведра.

А вообще, до 2024 года в республике должны появиться 10 новых мусоросортировочных комплексов. Это неизбежно, потому что раздельный сбор мусора впереди», – сказала Исхакова.

Такие же сроки обозначил премьер-министр правительства Андрей Назаров:

«Этот год должен стать переломным в сфере обращения с отходами. Мы должны не только организованно собирать и вывозить мусор, но и выстроить работу по раздельному сбору ТКО. Селективный сбор необходим, чтобы добиться и другой цели – как минимум вдвое сократить объем отходов, отправляемых на захоронение. Поэтому до 2024 года в республике должны появиться 10 новых мусоросортировочных комплексов».

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: