В Башкортостане построят 10 новых мусоросортировочных комплексов

«Дома нужно иметь как минимум два мусорных ведра: для того, что можно переработать, и для того, что нельзя. В идеале, конечно, даже три ведра.

А вообще, до 2024 года в республике должны появиться 10 новых мусоросортировочных комплексов. Это неизбежно, потому что раздельный сбор мусора впереди», – сказала Исхакова.

Такие же сроки обозначил премьер-министр правительства Андрей Назаров:

«Этот год должен стать переломным в сфере обращения с отходами. Мы должны не только организованно собирать и вывозить мусор, но и выстроить работу по раздельному сбору ТКО. Селективный сбор необходим, чтобы добиться и другой цели – как минимум вдвое сократить объем отходов, отправляемых на захоронение. Поэтому до 2024 года в республике должны появиться 10 новых мусоросортировочных комплексов».