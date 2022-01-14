В Уфе зафиксировано превышение ПДК сероводорода в воздухе в 10,6 раз

12 января на ПНЗ №14 (Ульяновых, 57) концентрация сероводорода составила 10,6 ПДК.

Сероводород – очень токсичный бесцветный газ, вызывает головокружение, головную боль, тошноту. Имеет ярко выраженный запах, но из-за быстрого паралича обонятельного нерва в значительной концентрации запах перестает ощущаться. Стоит отметить, что в России ПДК сероводорода в воздухе выше, чем в Европе (0,008 мг/м³ и 0,007 мг/м³ соответственно).

Ранее мы писали о том, что пятого и 10 января в Уфе также были зафиксированы выбросы сероводорода, кумола и диоксида азота на нескольких точках.