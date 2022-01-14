18+
  • Экология
  • Экология
  • News
Экология

В Уфе зафиксировано превышение ПДК сероводорода в воздухе в 10,6 раз

Поделиться:

Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщило об очередном загрязнении воздуха на одном из наблюдательных пунктов Уфы.

12 января на ПНЗ №14 (Ульяновых, 57) концентрация сероводорода составила 10,6 ПДК.

Сероводород – очень токсичный бесцветный газ, вызывает головокружение, головную боль, тошноту. Имеет ярко выраженный запах, но из-за быстрого паралича обонятельного нерва в значительной концентрации запах перестает ощущаться. Стоит отметить, что в России ПДК сероводорода в воздухе выше, чем в Европе (0,008 мг/м³ и 0,007 мг/м³ соответственно).

Ранее мы писали о том, что пятого и 10 января в Уфе также были зафиксированы выбросы сероводорода, кумола и диоксида азота на нескольких точках.

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: