В Уфе снова зафиксировали превышение ПДК вредных веществ в воздухе

10 января 2022 года на ПНЗ №2 (ул. Свободы, 44) в 7.00 концентрация диоксида азота составила 1,2 ПДК.

В 13.00 на ПНЗ №5 (пр. Октября, 141) концентрация кумола составила 1,4 ПДК.

Пятого января также дважды фиксировали превышение ПДК сероводорода (в 3,9 и 5,9 раз) и кумола (в 1,7 раз) по ул. Ульяновых, 57.

Летом 2021 года после многочисленных жалоб жителей были организованы проверки воздуха в 57 точках города, а также на предприятиях ПАО АНК «Башнефть», ГУП РБ «Уфаводоканал», ПАО «Уфаоргсинтез».

В отношении юридических и должностных лиц «Уфаводоканала» и «Башнефти» составлены протоколы об административном правонарушении по ч.1 ст. 6.3 КоАП РФ.