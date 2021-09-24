На «Уфаводоканал» и «Башнефть» составлены протоколы из-за загрязнения воздуха в Уфе

Управление Роспотребнадзора по республике Башкортостан отчиталось о результатах лабораторного контроля по жалобам уфимцев на качество воздуха.
Согласно отчету Роспотребнадзора, проверки ведутся с 27 июня по сей день, проводится отбор проб воздуха в 57 точках города, выполнено 6613 исследований, из них в 46 регистрировалось превышение гигиенических нормативов.
Превышения зафиксированы в диапазоне от 1,2 до 2,9 ПДК по таким веществам, как:
– гидроксибензол – в 13 случаях;
– диоксид серы – в девяти случаях;
– этилбензол – в семи случаях;
– дигидросульфид – в шести случаях;
– ацетон – в трех случаях;
– этенилбензол, оксид углерода, диметилбензол – по два случая.
Внеплановые проверки проведены на предприятиях: ПАО АНК «Башнефть», ГУП РБ «Уфаводоканал», ПАО «Уфаоргсинтез».
В отношении юридических и должностных лиц «Уфаводоканала» и «Башнефти» составлены протоколы об административном правонарушении по ч.1 ст. 6.3 КоАП РФ.
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