На «Уфаводоканал» и «Башнефть» составлены протоколы из-за загрязнения воздуха в Уфе

Согласно отчету Роспотребнадзора, проверки ведутся с 27 июня по сей день, проводится отбор проб воздуха в 57 точках города, выполнено 6613 исследований, из них в 46 регистрировалось превышение гигиенических нормативов.

Превышения зафиксированы в диапазоне от 1,2 до 2,9 ПДК по таким веществам, как:

– гидроксибензол – в 13 случаях;

– диоксид серы – в девяти случаях;

– этилбензол – в семи случаях;

– дигидросульфид – в шести случаях;

– ацетон – в трех случаях;

– этенилбензол, оксид углерода, диметилбензол – по два случая.

Внеплановые проверки проведены на предприятиях: ПАО АНК «Башнефть», ГУП РБ «Уфаводоканал», ПАО «Уфаоргсинтез».

В отношении юридических и должностных лиц «Уфаводоканала» и «Башнефти» составлены протоколы об административном правонарушении по ч.1 ст. 6.3 КоАП РФ.