Жаловаться на качество воздуха теперь можно напрямую в парламент Башкортостана

Госсобрание республики сформировало специальную рабочую группу, которая займется изучением состояния воздуха и совершенствованием законодательства в этой области.
На сайте Госсобрания республики появился раздел «Написать сообщение в рабочую группу по атмосферному воздуху». Там вы можете заполнить анкету, и вашу жалобу рассмотрят в рабочей группе по мониторингу качества воздуха.
Там же принимаются предложения по улучшению законодательства в области экологии, либо их можно отправить на почту kagro@bashkortostan.ru.
Ранее Госсобрание сообщило о том, что до конца 2021 года планирует принять закон, который обяжет ведомства и организации отчитываться о состоянии воздуха.
Термин «информация о состоянии окружающей среды» будет введен в экологический кодекс Башкортостана. Она должна быть открыта для всех, если не представляет государственной тайны.
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