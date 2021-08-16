В Башкортостане сгорело почти 9 тыс. гектаров леса

Минлесхоз республики подвел промежуточные итоги пожароопасного сезона 2021 года.
Всего, по данным Минлесхоза, в период с 15 апреля по 16 августа зарегистрировано 328 лесных пожаров.
Из них 181 возникли от природных факторов (гроза, преломление солнечных лучей через стекло), 97 – в результате неосторожного обращения населения с огнем, 48 – переход с земель иных категорий, два – от техногенного объекта.
С начала пожароопасного сезона сгорело 8599,4 га леса. Для сравнения, девятого августа Минлесхоз отчитывался о 5171,4 га сгоревшего леса.
За прошедшие сутки появилось шесть новых очагов, два из них локализованы, один ликвидирован.
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