В Башкортостане сгорело почти 9 тыс. гектаров леса

Всего, по данным Минлесхоза, в период с 15 апреля по 16 августа зарегистрировано 328 лесных пожаров.

Из них 181 возникли от природных факторов (гроза, преломление солнечных лучей через стекло), 97 – в результате неосторожного обращения населения с огнем, 48 – переход с земель иных категорий, два – от техногенного объекта.

С начала пожароопасного сезона сгорело 8599,4 га леса. Для сравнения, девятого августа Минлесхоз отчитывался о 5171,4 га сгоревшего леса.

За прошедшие сутки появилось шесть новых очагов, два из них локализованы, один ликвидирован.