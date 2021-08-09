В Башкортостане в 2021 году уже сгорело более 5 тыс. гектаров леса

По информации Минлесхоза, с 15 апреля по 9 августа 2021 года в республике зарегистрировано 298 лесных пожаров, из которых 166 возникли от природных факторов (гроза, преломление солнечных лучей через стекло), 87 – в результате неосторожного обращения населения с огнем. В общей сложности горело 5171,4 га леса.

За последние сутки зарегистрировано 10 лесных пожаров на площади 52,7 га.

Восьмого июля МЧС сообщало о том, что площадь пожаров днем составляла 1673,2 га, но к вечеру увеличилась до 2098,4 га. Действовали 25 очагов, из них восемь были локализованы.

В ближайшие дни в Башкортостане прогнозируются 3-4 классы пожарной опасности.