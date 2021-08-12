В Башкортостане ужесточат наказание за поджог леса и фейки о пожарах

Осложнившаяся в последние годы ситуация с лесными пожарами вынуждает законодателей принимать меры. Известно, что по крайней мере 5% очагов в текущем пожарном сезоне образовались из-за целенаправленных действий людей.
Госсобрание республики планирует ужесточить наказание за умышленный поджог леса. На сегодняшний день за это могут привлечь по статье 167 УК РФ, максимальное наказание – лишение свободы на срок до двух лет.
10 августа мы писали о том, что в республике задержали поджигателя леса: мужчина палил траву, что стало причиной возгорания пяти очагов.
Также депутаты планируют ввести наказание за искусственное нагнетание обстановки: штрафовать будут тех, кто публикует в сети фейки и сеет панику.
Изменения в силу еще не вступили, парламентарии рассмотрят их в осенней сессии.
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