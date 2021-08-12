В Башкортостане ужесточат наказание за поджог леса и фейки о пожарах

Госсобрание республики планирует ужесточить наказание за умышленный поджог леса. На сегодняшний день за это могут привлечь по статье 167 УК РФ, максимальное наказание – лишение свободы на срок до двух лет.

10 августа мы писали о том, что в республике задержали поджигателя леса: мужчина палил траву, что стало причиной возгорания пяти очагов.

Также депутаты планируют ввести наказание за искусственное нагнетание обстановки: штрафовать будут тех, кто публикует в сети фейки и сеет панику.

Изменения в силу еще не вступили, парламентарии рассмотрят их в осенней сессии.