В Башкортостане горит более 500 гектаров леса

Шестого августа в региональном управлении МЧС сообщили о том, что в республике действуют четыре лесных пожара, все они локализованы.
Три пожара бушуют в Хайбуллинском районе, один в Зилаирском, общая площадь составляет 542,3 га. На тушение направлено 85 единиц техники, в том числе самолеты, задействовано 225 человек.
За сутки службы потушили 10 пожаров, при необходимости готовятся задействовать волонтеров и силы единой государственной системы ликвидации ЧС.
Угрозы населенным пунктам, по данным МЧС, нет. Пятого августа из-за приближения пожара возле деревни Акташ в Хайбуллинском районе было принято решение вывести детей из детского оздоровительного лагеря.
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