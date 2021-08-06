В Башкортостане горит более 500 гектаров леса

Три пожара бушуют в Хайбуллинском районе, один в Зилаирском, общая площадь составляет 542,3 га. На тушение направлено 85 единиц техники, в том числе самолеты, задействовано 225 человек.

За сутки службы потушили 10 пожаров, при необходимости готовятся задействовать волонтеров и силы единой государственной системы ликвидации ЧС.

Угрозы населенным пунктам, по данным МЧС, нет. Пятого августа из-за приближения пожара возле деревни Акташ в Хайбуллинском районе было принято решение вывести детей из детского оздоровительного лагеря.