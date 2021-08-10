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  • Экология
  • Экология

Река Белая около Уфы обмелела до исторического минимума

Жара и засуха 2021 года истощили крупнейшую реку республики: побит антирекорд, державшийся больше 10 лет.

Как сообщает Башгидромет, уровень реки Белой в районе Монумента дружбы к девятому августа сократился до отметки -158 сантиметров от нулевой.

За 130 лет наблюдений минимальная глубина Белой была зафиксирована в засушливом 2010 году – -155 сантиметров.

Экологи сообщают также о двукратном сокращении притока воды к Павловскому и Нижнекамскому водохранилищам в конце весны и начале лета.

Белая – самая длинная река в Башкортостане и самый крупный приток Камы. В 2010-х годах обмеление реки связывали также со строительством Юмагузинского водохранилища, против которого выступали экологи.

«БСК» через суд добилась разрешения сбрасывать в реку Белую ртуть и другие вредные вещества

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