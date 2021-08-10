Река Белая около Уфы обмелела до исторического минимума

Как сообщает Башгидромет, уровень реки Белой в районе Монумента дружбы к девятому августа сократился до отметки -158 сантиметров от нулевой.

За 130 лет наблюдений минимальная глубина Белой была зафиксирована в засушливом 2010 году – -155 сантиметров.

Экологи сообщают также о двукратном сокращении притока воды к Павловскому и Нижнекамскому водохранилищам в конце весны и начале лета.

Белая – самая длинная река в Башкортостане и самый крупный приток Камы. В 2010-х годах обмеление реки связывали также со строительством Юмагузинского водохранилища, против которого выступали экологи.