«БСК» через суд добилась разрешения сбрасывать в реку Белую ртуть и другие вредные вещества

Тогда «БСК», которая на сегодняшний день уже принадлежит государству, обратилась в арбитражный суд, тот признал незаконным запрет на слив стоков и обязал ведомство выдать разрешение в течение 10 дней.

Отказ Росприроднадзора был обусловлен значительным превышением допустимой нормы ртути и других веществ. Глава ведомства Светлана Радионова в соцсетях написала о том, что будет пытаться оспорить решение суда.

«Категорически не согласны!

Суд обязал Службу выдать разрешение "Башкирской содовой компании" на сброс вредных веществ в реку Белую. Мы должны будем исполнить решение, но обжалуем его.

В прошлом году во время очередной проверки наши инспекторы обнаружили в Белой хлороформ и 1,2-дихлорпропан. Количество было такое, что появились донные отложения. Мы заявили о недопустимости такого поведения, на что компания ответила интересным ходом: обратилась к нам за разрешением на слив нечистот.

"Башсода" хотела легально сбрасывать в реку ртуть, кадмий, свинец и другие вещества – с превышением нормативов по некоторым из них в 10 раз! Мы отказали! Я приезжала с проверкой на их производство и видела совершенно хищническое отношение к природным ресурсам. Взять все, что можно, ничего не дав природе взамен.

Удивительно, но компания смогла оспорить в суде отказ в выдаче разрешения. Тем не менее мы не можем допустить попадание в реку такого огромного количества загрязняющих веществ. Нормативы едины для всех! Будем оспаривать это решение в вышестоящей инстанции», – написала Радионова.