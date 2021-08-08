В Башкортостане за сутки площадь лесных пожаров увеличилась в 2 раза

В Башкортостане за сутки зарегистрировано 11 новых очагов лесных пожаров на общей площади 47,85 га. Семь очагов ликвидировано.

Продолжают действовать 22 очага лесных пожаров на общей площади 1673,2 га в Хайбуллинском, Бурзянском, Зилаирском, Зианчуринском и Кугарчинском районах. Из них локализовано 7 очагов лесных пожаров на общей площади 299,6 га.

На данный момент на тушении задействовано 619 человек и 142 единиц техники. Угрозы населенным пунктам, по мнению МЧС, нет. За распространением огня следят беспилотники и самолет АН-2.

Седьмого августа мы писали о том, что площадь лесных пожаров составляла чуть меньше 818 га.