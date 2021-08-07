В Башкортостане за сутки площадь лесных пожаров увеличилась в 1,5 раза

Как сообщает пресс-служба МЧС, за сутки в регионе зарегистрирован 21 новый очаг лесных пожаров на общей площади 97 га.

Сейчас продолжают действовать 19 очагов, общая площадь пожаров – чуть меньше 818 га. 10 из них совместными усилиями удалось локализовать, тушение продолжается. Шестого августа мы писали о том, что в республике горело 542,3 га леса.

В 16 муниципалитетах, в том числе в Уфе, наблюдается четвертый класс пожароопасности, в Хайбуллинском районе – пятый.

Угрозы населенным пунктам, по мнению МЧС, нет. За распространением огня следят беспилотники и самолет АН-2.