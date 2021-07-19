В Башкортостане построят солнечную электростанцию за 250 млн рублей

Она будет питать предприятие «Полиэф» и призвана снизить объем выбросов парниковых газов и сократить углеродный след выпускаемой продукции. Также в будущем она обеспечит электроэнергией другой проект «Полиэф» – производство «зеленой» ПЭТ-гранулы, содержащей вторичное сырье.

Этот проект важен для экологии всей республики, так как в производстве задействуют около 34 тысяч тонн вторсырья, поступающего со всего Башкортостана и из других регионов, ежегодно.

Инвестиции в электростанцию составят более четверти миллиарда рублей. Строительство завершится в январе 2022 года, а к 2025 году «Сибур» планирует увеличить объем «зеленой» электроэнергии в общем энергобалансе компании в пять раз.

Ранее мы писали о другом экологическом проекте «Сибур»: совместно в брендом уфимского дизайнера Андрея Артемова WOS промышленный гигант выпустит первую в России эко-коллекцию люксовой одежды.