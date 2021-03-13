«Башкирская содовая компания» вернулась под контроль государства

Разгоревшийся летом 2020 года конфликт с местными жителями обернулся для владельцев АО «БСК» потерей контроля над компанией.
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Как сообщает издание «РИА», акции «БСК» перечислены на счет Росимущества. В госсобственность по решению суда вернулись 95,72% обыкновенных именных акций.
Владельцы акций пытались обжаловать решение, но апелляционный суд отклонил жалобы ответчиков по этому делу.
В августе 2019 года «дочка» «БСК» «Сырьевая компания» получила разрешение на разработку горы Куштау до 2039 года. Когда там началась вырубка леса, местные жители и активисты выступили против разработки Куштау, их противостояние с «БСК» имело широкий общественный резонанс.
В итоге власти встали на сторону жителей и по распоряжению Владимира Путина начался процесс рассмотрения законности перехода «БСК» в частные руки: оказалось, что в процессе отчуждения акций от государства было допущено множество нарушений.
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