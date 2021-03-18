В Уфе разработали новые пандоматы, скоро они могут появиться в магазинах

Систему пандоматов «Табигат» разработали специалисты БГАУ. В отличие от обычных приемников, в которых считывается штрих-код, в «Табигате» за процесс распознавания отвечает «умный робот» – это позволяет избежать ошибок.

Кроме того, у новых пандоматов более надежная конструкция по сравнению с теми, что распространены сейчас в России, и меньше энергопотребление. Они могут принимать не только ПЭТ-тару, но и стеклянные и алюминиевые банки и представлены в нескольких вариантах: для школ, торгово-развлекательных центров и уличные.

В России пандоматы довольно распространены в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге, в Башкортостане первый такой автомат собирались установить в городе Туймазы.