В Башкортостане установят фандоматы для сбора пластиковых бутылок

Об этом агентству «Башинформ» сообщили в Минэкологии республики.

ПЭТ-тара будет оплачиваться фандоматом по цене порядка одного рубля за килограмм – значительно ниже рыночной в связи с большими затратами на содержание самого постамата и дальнейшую обработку (мытье, сортировку) сырья.

Оплачиваться сданные банки и бутылки будут путем пополнения единой транспортной карты «Алга». Также рассматривается возможность предоставления сдающим вторсырье через фандоматы скидок при оплате счетов за вывоз коммунальных отходов.

Этот вариант предусматривает выдачу фандоматом чека с уникальным штрих-кодом. С этим чеком можно будет обратиться в офис регионального оператора и пополнить баланс лицевого счета.