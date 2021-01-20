Суд запретил «БСК» добывать ископаемые на Куштау

Об этом сообщает один из эко-активистов Михаил Кривошеев. Суд обязал АО «Сырьевая компания» («дочка» «БСК») прекратить геологоразведку и добычу ископаемых на Куштау.

В августе 2019 года «Сырьевая компания» получила разрешение на разработку Куштау до 2039 года. В июле 2020 года «БСК» согласовала с Минлесхозом вырубку деревьев, были определены участки лесного фонда, которые можно будет вырубить.

Местные жители и активисты выступили против разработки Куштау, их противостояние с «БСК» имело широкий общественный резонанс. В итоге власти встали на сторону жителей и начался процесс рассмотрения законности перехода «БСК» в частные руки.

Куштау представляет собой рифовый массив, дно Уральского океана, относится к ценным природным территориям, так как устойчивая экосистема горы уникальна и содержит 43 краснокнижных вида животных и растений, некоторые из которых существуют только там и больше нигде в мире. Ранее «Сода» уже уничтожила до состояния котлована шихан Шахтау.