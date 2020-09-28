По мнению правительства Башкортостана, в результате приватизации «БСК» республика потеряла 34 млрд рублей. Премьер-министр Андрей Назаров в в эфире телеканала «ОТР» озвучил планы властей по этому вопросу.
Премьер-министр Башкортостана: «Наша задача – вернуть контроль над "БСК" республике»
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«62% акций "БСК", принадлежавшие Башкортостану, в итоге превратились в 38%. Мы считаем, что в результате определенных действий был нанесен ущерб республике, мы лишились важного для региона предприятия. Поэтому мы считаем, что все действия в период с 2007 по 2013 годы надо пересмотреть. В данном случае наша задача... это и общественная позиция тоже – наши граждане настроены вернуть контроль над предприятием республике», – сказал Андрей Назаров.
24 августа на совещании в правительстве Радий Хабиров поручил Минземимущества проверить все сделки, через которые «БСК» перешла в частные руки, а также ущерб, который был нанесен при этом бюджету. По мнению властей, в этих сделках были многочисленные нарушения, и в случае их подтверждения «БСК» на законном основании вернется под контроль государства.
26 августа эту ситуацию прокомментировал президент России Владимир Путин, раскритиковав руководство «БСК» за вывод денег в офшоры.
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