В Уфе нуждающиеся семьи могут бесплатно получить одежду и обувь

Ранее в рамках проекта «Подари вторую жизнь вещам!» в Уфе были установлены цельнометаллические контейнеры, в которые можно сдать старую одежду.

Часть из этой одежды годится только в утиль, но встречается и практически или совсем неношеная – ее продают в порядке second hand в общественном центре «ПТУлей» (Карима Хакимова, 7), а вырученные деньги идут на утилизацию, содержание помещения и коммунальные расходы.

Кроме того, Фонд передает вещи нуждающимся семьям и организациям бесплатно. Волонтерам, помогающим сортировать вещи, также бесплатно выдают одежду, обувь, посуду.

Узнать, куда и как сдать вещи или поддержать проект, вы можете на официальном сайте.