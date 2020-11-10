В Уфе устанавливают контейнеры для сбора ненужных вещей

Контейнеры размещаются в рамках проекта «Подари вторую жизнь вещам!», цель – последующая правильная утилизация текстиля.

Два контейнера уже расположились возле Перевернутого дома на площадке за лайфстайл центром «Башкирия» на улице Менделеева и перед «Фреш маркетом» на площадке ТЦ «Центральный» на улице Цюрупа.

Еще три контейнера ждут своего места, ведутся переговоры с торговыми центрами. Сотрудничество безвозмездное. Забронировать их можно, отписавшись в группе проекта.