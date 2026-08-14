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Жители Башкортостана набрали ипотеки на 70 млрд рублей

Банк России сообщает о резком увеличении объема выданной ипотеки в Башкортостане с начала 2026 года.

За январь-июнь жители республики взяли почти 19 тыс. ипотечных кредитов в общей сложности на 70 млрд рублей.

По сравнению с первым полугодием 2025 года договоров стало больше наполовину, а сумма увеличилась на 60%.

Пик выдач пришелся на январь и июнь: в обоих случаях люди спешили взять семейную ипотеку в ожидании изменения ее условий.

При этом Центробанк установил для банков более строгие требования к выдаче ипотеки в целом:

«В третьем квартале банки реже кредитуют граждан, у которых уже много долгов или низкий первоначальный взнос. Практика показывает, что у таких заемщиков нередко возникают сложности с погашением кредита. Установленные для банков лимиты помогут ограничить дальнейший рост долговой нагрузки граждан», – рассказала представитель регионального отделения Банка России Татьяна Бадрутдинова.

Стало известно, когда в Башкортостане изменятся условия семейной ипотеки

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