Жители Башкортостана набрали ипотеки на 70 млрд рублей

За январь-июнь жители республики взяли почти 19 тыс. ипотечных кредитов в общей сложности на 70 млрд рублей.

По сравнению с первым полугодием 2025 года договоров стало больше наполовину, а сумма увеличилась на 60%.

Пик выдач пришелся на январь и июнь: в обоих случаях люди спешили взять семейную ипотеку в ожидании изменения ее условий.

При этом Центробанк установил для банков более строгие требования к выдаче ипотеки в целом:

«В третьем квартале банки реже кредитуют граждан, у которых уже много долгов или низкий первоначальный взнос. Практика показывает, что у таких заемщиков нередко возникают сложности с погашением кредита. Установленные для банков лимиты помогут ограничить дальнейший рост долговой нагрузки граждан», – рассказала представитель регионального отделения Банка России Татьяна Бадрутдинова.