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Стало известно, когда в Башкортостане изменятся условия семейной ипотеки

Ранее в СМИ появилась информация о том, что уже с первого июля 2026 года льготная ипотека будет выдаваться по новым правилам.

Минфин РФ, однако, официально объявил о том, что каких-либо изменений в программе «Семейная ипотека» не стоит ждать до осени.

«В настоящее время заинтересованные ведомства в рамках исполнения поручения Президента России продолжают прорабатывать предложения по совершенствованию программы льготного ипотечного кредитования "Семейная ипотека".

В этой связи решение об изменении условий программы будет принято не ранее 1 октября 2026 года. До этой даты все условия по программе "Семейная ипотека" сохраняются без изменений», – говорится в сообщении.

О том, как изменятся условия льготной ипотеки после первого октября 2026 года, мы писали ранее.

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