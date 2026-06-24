В Башкортостане могут измениться условия льготной ипотеки

Одно из главных изменений: теперь льготной ипотека будет только 15 лет. После окончания 15-летнего периода вас переведут на условия ключевая ставка плюс 2% для покупки жилья либо 2,5% для ИЖС.

Кроме того, придется регистрироваться по месту жительства в покупаемом жилье в установленный срок, иначе повысят ставку.

Остальные условия:

1. Лимит кредита до 10 млн рублей, минимальный первоначальный взнос – 20%.

2. При первоначальном взносе от 50% ставка – 6% годовых вне зависимости от количества детей.

3. При первоначальном взносе менее 50% ставка:

– один ребенок – 10%, максимальная стоимость жилья – 12 млн рублей;

– два ребенка – 8%, максимальная стоимость жилья – 12 млн рублей;

– три ребенка – 6%, максимальная стоимость жилья – 18 млн рублей;

– четыре ребенка – 4%, максимальная стоимость жилья – 18 млн рублей;

– пять и более детей – 2%, максимальная стоимость жилья – 18 млн рублей.