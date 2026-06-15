Андрей Назаров раскритиковал Уфу за организацию пляжей

По словам главы кабмина, с начала года на водных объектах республики погибли 11 человек. Трое из них – дети: трагедии случились в Дуванском, Дюртюлинском и Чишминском районах. Во всех случаях дети были без присмотра взрослых.

«Купальный сезон только начался, поэтому ответственность должна быть общей. У взрослых, у родителей, у муниципалитетов, которые не имеют права оставлять людей на произвол судьбы. Если рядом с селом есть водоем, должно быть безопасное место отдыха – с проверенным дном, предупреждениями, контролем.

Сегодня в республике 329 оборудованных мест. Хорошо отработали Нуримановский, Абзелиловский, Краснокамский районы. Но есть и те, кто явно не дотягивает: Салават, Стерлитамак, Уфа, Дюртюлинский район.

Поручил главам обеспечить работу пляжей и мест отдыха у воды, безопасность детей и завершить открытие всех объектов, запланированных на сезон», – заявил Андрей Назаров.