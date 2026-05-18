В Уфе в 2026 году откроют 9 официальных пляжей

Сегодня, 18 мая, в Управлении гражданской защиты Уфы сообщили о том, что в этом году в городе откроют всего девять официальных пляжей.

Дкмский район: пляж «Красивая поляна» (озеро Красивое);

Калининский район: пляжи «Песчаный» (река Уфа) и «Гольфстрим» (озеро Теплое);

Кировский район: пляж «Солнечный» (река Белая);

Ленинский район: пляжи «Водник» и «Ак-Яр Затон» (река Белая);

Октябрьский район: пляжи «Берег солнца» и «Сипайловское Сочи» (река Уфа), «Кашкадан» (озеро Кашкадан).

В прошлом году открывали 11 пляжей. Напомним, ранее исполняющий обязанности главы администрации города Сергей Кожевников поручил районам отработать вопрос по открытию дополнительных мест для купания и обеспечить там меры безопасности.