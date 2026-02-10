Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Общество

Пострадавшие при нападении на общежитие студентов в Уфе идут на поправку

В прошлую субботу, седьмого февраля, 15-летний подросток с ножом ворвался в общежитие медицинского университета в Уфе, где проживали студенты из Индии.

Фото опубликовал Радий Хабиров

Напомним, что при нападении пострадали шесть человек – сотрудник полиции, четверо иностранных студентов, а также сам нападающий при задержании. У всех – ножевые ранения различной степени, пятеро госпитализированы.

Министр здравоохранения Башкортостана Айрат Рахматуллин сообщил о том, что пострадавшие уже идут на поправку.

«В больницах по-прежнему находятся пять человек. Трое в состоянии средней степени тяжести, двое - легкой степени тяжести. Всем им оказывается необходимая медицинская помощь, а об их состоянии мне докладывают ежедневно», – рассказал министр.

Радий Хабиров принес извинения студентам БГМУ, подвергшимся нападению 7 февраля

