Пострадавшие при нападении на общежитие студентов в Уфе идут на поправку

Напомним, что при нападении пострадали шесть человек – сотрудник полиции, четверо иностранных студентов, а также сам нападающий при задержании. У всех – ножевые ранения различной степени, пятеро госпитализированы.

Министр здравоохранения Башкортостана Айрат Рахматуллин сообщил о том, что пострадавшие уже идут на поправку.

«В больницах по-прежнему находятся пять человек. Трое в состоянии средней степени тяжести, двое - легкой степени тяжести. Всем им оказывается необходимая медицинская помощь, а об их состоянии мне докладывают ежедневно», – рассказал министр.