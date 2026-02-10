Радий Хабиров принес извинения студентам БГМУ, подвергшимся нападению 7 февраля

Во время нападения пострадали шесть человек – сотрудник полиции, четверо иностранных студентов, а также сам нападающий при задержании. У всех – ножевые ранения различной степени, пятеро госпитализированы.

Радий Хабиров ознакомился с обстоятельствами происшествия и ответил на вопросы студентов.

«Я пришел открыто поговорить с вами о случившемся. Нам важно понять, почему это произошло и что нужно сделать, чтобы такое никогда не повторилось. Приношу свои извинения за эту ситуацию. Это случай – единичный, совсем не характерный для нашей республики.

Да и парня, который это сотворил, жалко. Жил с глухонемой мамой и бабушкой, учился в школе, старался чего-то достичь, но вот так загубил свою судьбу. Разбираемся, что стало причиной и кто тот упырь, который подтолкнул его к этому преступлению», – сказал глава региона.