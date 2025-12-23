Уфимская прокуратура добилась усиления наказания руководителям ГК «Госстрой»

В 2013-2021 годах руководители ГК «Госстрой» и ООО «Башнафтатранс» под видом строительства многоквартирных домов в Кировском районе Уфы заключали договоры паенакопления, уступки права требования, участия в долевом строительстве.

Однако свои обязательства они не выполнили, в результате 1134 гражданам и юрлицам был причинен ущерб на сумму около 2,4 млрд рублей.

Суд признал их виновным в мошенничестве. Как мы писали ранее, первоначально главе «Госстроя» Кириллу Бадикову было назначено наказание в виде 5,5 года лишения свободы в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере одного млн рублей.

Двоим другим фигурантам уголовного дела назначено лишение свободы на три и четыре года условно с испытательным сроком на 2,5 года и три года со штрафом в размере 500-800 тыс. рублей.

Прокуратура с таким решением не согласилась и обратилась в Верховный суд. Суд встал на сторону надзорного ведомства: руководителю ГК назначили восемь лет колонии общего режима, двоим сообщникам – шесть и семь лет.