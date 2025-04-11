Глава ГК «Госстрой» получил 5,5 года тюрьмы за мошенничество на 2,4 млрд рублей

В 2013-2021 годах руководители фирм под видом строительства многоквартирных домов в Кировском районе Уфы заключали договоры паенакопления, уступки права требования, участия в долевом строительстве.

Однако свои обязательства они не выполнили, причинив 1134 физическим и юридическим лицам ущерб на сумму около 2,4 млрд рублей.

Суд признал их виновным в мошенничестве. Главе «Госстроя» назначено наказание в виде 5,5 года лишения свободы в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере одного млн рублей.

Двоим другим фигурантам уголовного дела назначено лишение свободы на три и четыре года условно с испытательным сроком на 2,5 года и три года со штрафом в размере 500-800 тыс. рублей.

На имущество руководителя «Госстроя» и его близких родственников общей стоимостью почти два млрд рублей наложен арест: это более 120 земельных участков в Уфе и Уфимском районе, нежилые помещения и автомобиль.