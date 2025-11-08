Еще одна жительница Уфы лишилась материнского капитала

Прокуратура Советского района Уфы провела проверку соблюдения законодательства при использовании средств материнского капитала.
Женщина оформила заем якобы на строительство жилого дома в Кармаскалинском районе и погасила его материнским сертификатом.
Однако право собственности на земельный участок на детей не оформила и жилой дом не построила.
Прокуратура направила в суд исковое заявление о взыскании с женщины 450 тыс. рублей. Суд удовлетворил требования прокурора в полном объеме.
Это третий подобный случай в Уфе за последнее время.
