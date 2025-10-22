Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Общество

Очередную уфимку лишили материнского капитала

Прокуратура Орджоникидзевского района Уфы провела проверку соблюдения законодательства при использовании средств материнского капитала.

Женщина оформила заем якобы на строительство жилого дома в Нуримановском районе и погасила его материнским сертификатом.

Однако право собственности на земельный участок на детей не оформила и жилой дом не построила.

Более того, в прошлом году она была лишена родительских прав в отношении двух детей, жилищные условия которых должна была улучшить.

Прокуратура направила в суд исковое заявление о взыскании с женщины полной суммы, полученной из средств материнского капитала. Суд удовлетворил требования прокурора в полном объеме. Это второй подобный случай в Уфе за месяц.

