Очередную уфимку лишили материнского капитала

Женщина оформила заем якобы на строительство жилого дома в Нуримановском районе и погасила его материнским сертификатом.

Однако право собственности на земельный участок на детей не оформила и жилой дом не построила.

Более того, в прошлом году она была лишена родительских прав в отношении двух детей, жилищные условия которых должна была улучшить.

Прокуратура направила в суд исковое заявление о взыскании с женщины полной суммы, полученной из средств материнского капитала. Суд удовлетворил требования прокурора в полном объеме. Это второй подобный случай в Уфе за месяц.