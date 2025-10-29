Главе Центробанка Эльвире Набиуллиной исполнилось 62 года

Эльвире Набиуллиной исполнилось 62 года. Она возглавляет Банк России с июня 2013 года, стала первой женщиной-главой Центробанка среди стран G8.

Набиуллина родилась и окончила школу в Уфе, затем поступила в МГУ и аспирантуру оканчивала там же.

В 1991-1994 годах Набиуллина работала в Российском союзе промышленников и предпринимателей, далее – в Минэкономики России, в том числе была замминистра экономики РФ.

С сентября 2007 года по май 2012 года Набиуллина была министром экономического развития РФ.