Главе Центробанка Эльвире Набиуллиной исполнилось 62 года

Сегодня, 29 октября, день рождения отмечает Эльвира Сахипзадовна Набиуллина – уроженка Уфы, уже более десяти лет возглавляющая Банк России.
Эльвире Набиуллиной исполнилось 62 года. Она возглавляет Банк России с июня 2013 года, стала первой женщиной-главой Центробанка среди стран G8.
Набиуллина родилась и окончила школу в Уфе, затем поступила в МГУ и аспирантуру оканчивала там же.
В 1991-1994 годах Набиуллина работала в Российском союзе промышленников и предпринимателей, далее – в Минэкономики России, в том числе была замминистра экономики РФ.
С сентября 2007 года по май 2012 года Набиуллина была министром экономического развития РФ.
Комментарии (0)