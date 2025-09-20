Глава Центробанка Эльвира Набиуллина посетила Уфу

Как сообщает премьер-министр правительства Башкортостана Андрей Назаров, при участии Радия Хабирова обсуждали основные направления сотрудничества: говорили о развитии финансовой сферы региона, инвестиционной активности и о защищенности.

«Работаем над созданием межстранового механизма – Российско-Белорусского инвестиционного кластера. Это будет уникальная для России история, с применением беспрецедентного комплекса мер поддержки инвесторов. Вопросы создания Кластера на личном контроле у глав Башкортостана и Беларуси. Договоренности закреплены Дорожной картой, рабочая группа активно занимается ее наполнением.

Также с удовольствием показали высоким гостям нашу Уфу, познакомили с возможностями Межвузовского студенческого кампуса.

Прошли все этажи первой очереди, посетили Геномный центр и "Школу 21", которую презентовали в качестве кадровой платформы Центробанка. Провели в Кампусе без малого два часа – и как на одном дыхании. Испытал гордость за наш проект, за его уникальные лаборатории и нужные стране разработки.

Нашей знаменитой землячке родная Уфа очень понравилась. Она отметила ее преображение, активное развитие науки и технологий в республике», – рассказал Назаров, опубликовав в соцсетях эти фото.

Эльвира Набиуллина родилась и окончила школу в Уфе, затем поступила в МГУ и аспирантуру оканчивала там же.