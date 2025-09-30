Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Жительницу Уфы лишили материнского капитала

Прокуратура Гафурийского района провела проверку исполнения законодательства при использовании средств материнского капитала.

В 2021 году жительница Уфы приобрела земельный участок в селе Зилим-Караново для строительства частного дома.

Спустя месяц она оформила договор целевого займа в размере более 480 тыс. рублей на возведение дома, а после получения денег распорядилась ими по своему усмотрению.

Далее она получила материнский капитал и на эти деньги погасила задолженность – в итоге дом так и не был построен.

Прокуратура обратилась в суд с исковым заявлением о взыскании с получательницы сертификата 480 тыс. рублей, суд удовлетворил требования прокурора.

