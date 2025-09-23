В Башкортостане после вмешательства прокуратуры ребенок-инвалид получил положенное лекарство

Прокуратура Шаранского района провела проверку исполнения законодательства в сфере здравоохранения и лекарственного обеспечения.
10-летняя девочка страдает хроническим заболеванием и является инвалидом, нуждается в постоянном приеме лекарств, которые ей должны выдавать бесплатно.
Несмотря на заключение врачебной комиссии, с января текущего года выписанный рецепт не был обслужен, необходимый медикамент ребенку не выдавался.
Прокуратура обратилась в суд с исковым заявлением об обязании регионального Минздрава и медицинского учреждения организовать бесперебойное обеспечение несовершеннолетней лекарством.
Сегодня, 23 сентября, пресс-служба региональной прокуратуры сообщила о том, что суд заявленные требования удовлетворил, теперь ребенок получает лекарства.
