В Башкортостане после вмешательства прокуратуры ребенок-инвалид получил положенное лекарство

10-летняя девочка страдает хроническим заболеванием и является инвалидом, нуждается в постоянном приеме лекарств, которые ей должны выдавать бесплатно.

Несмотря на заключение врачебной комиссии, с января текущего года выписанный рецепт не был обслужен, необходимый медикамент ребенку не выдавался.

Прокуратура обратилась в суд с исковым заявлением об обязании регионального Минздрава и медицинского учреждения организовать бесперебойное обеспечение несовершеннолетней лекарством.

Сегодня, 23 сентября, пресс-служба региональной прокуратуры сообщила о том, что суд заявленные требования удовлетворил, теперь ребенок получает лекарства.