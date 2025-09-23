Жители Башкортостана за неделю бесплатно получили почти 104 тыс. упаковок лекарств

Согласно отчету Минздрава, всего за прошлую неделю, с 15 по 21 сентября, в регионе было обслужено 51 337 рецептов.

Пациентам выдали 103 970 упаковок лекарств.

Больше всего упаковок выдали в Уфе (28% от общего числа), следом идут Стерлитамакский (19%), Центральный (12%), Октябрьский (11%) и Нефтекамский (7%) округа.

