Жители Башкортостана за неделю бесплатно получили почти 104 тыс. упаковок лекарств

Министр здравоохранения Башкортостана Айрат Рахматуллин опубликовал данные еженедельного мониторинга льготного лекарственного обеспечения.

Согласно отчету Минздрава, всего за прошлую неделю, с 15 по 21 сентября, в регионе было обслужено 51 337 рецептов.

Пациентам выдали 103 970 упаковок лекарств.

Больше всего упаковок выдали в Уфе (28% от общего числа), следом идут Стерлитамакский (19%), Центральный (12%), Октябрьский (11%) и Нефтекамский (7%) округа.

Ранее мы писали о том, что в Уфе прокуратура взыскала с Минздрава деньги, потраченные на лекарства ребенку-инвалиду.

