Суд отклонил апелляцию экс-главы Общественной палаты Башкортостана, осужденного за фейки о ВС РФ

Верховный суд Башкортостана в апелляционном порядке рассмотрел апелляционную жалобу защитника на приговор в отношении уроженца республики.

Речь идет о бывшем главе Общественной палаты республики Ростиславе Мурзагулове*, осужденном за распространение фейков о ВС РФ и нарушение порядка деятельности иноагента.

Он публиковал видео, дискредитирующие ВС РФ со своего аккаунта в соцсетях, а также в прошлом году дважды нарушил порядок деятельности иноагента.

За это Кировским районным судом Уфы он был заочно приговорен к восьми годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 250 тыс. рублей и запретом на администрирование сайтов на четыре года.

Апелляционным определением Верховного суда приговор суда первой инстанции оставлен без изменения, апелляционная жалоба защитника – без удовлетворения.

*Признан иноагентом

