Экс-глава Общественной палаты Башкортостана осужден за фейки о ВС РФ

Речь идет о бывшем помощнике Радия Хабирова Ростиславе Мурзагулове*. Он работал с нынешним главой региона еще в Красногорске, вслед за ним перебрался в Уфу, возглавлял Общественную палату и одно из государственных СМИ, входил в попечительский совет ФК «Уфа». До этого работал в госкорпорации и администрации президента Башкортостана при Муртазе Рахимове.

В 2021 году Мурзагулов* покинул все должности и после начала СВО уехал за границу, где, полностью переняв нарратив западной пропаганды, принялся критиковать действия РФ.

Кировский районный суд Уфы признал Мурзагулова* виновным по части второй статьи 330.1 УК РФ (нарушение порядка деятельности иностранного агента) и пункту «д» части второй статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании ВС РФ).

Суд заочно приговорил его к восьми годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в 250 тыс. рублей и лишением права администрировать сайты на четыре года.

*Признан иноагентом