В Башкортостане растет заболеваемость ОРИ и гриппом

Согласно отчету Роспотребнадзора, на территории республики отмечается рост заболеваемости острыми респираторными инфекциями (ОРИ) на 8,8% за неделю.

По предварительным диагнозам, за неделю всего в республике зарегистрировано 11 768 случаев заболевания ОРИ, из числа заболевших 43% – дети.

По большей части распространены заболевания негриппозной этиологии.

Роспотребнадзор напоминает также, что оптимальное время для проведения вакцинации против гриппа – период с сентября по ноябрь.