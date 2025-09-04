Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Город
  • Общество
  • News
Общество

Поделиться:

В Башкортостане растет заболеваемость ОРИ и гриппом

В Роспотребнадзоре Башкортостана отчитались по ситуации с распространением гриппа и ОРИ на территории республики.

Согласно отчету Роспотребнадзора, на территории республики отмечается рост заболеваемости острыми респираторными инфекциями (ОРИ) на 8,8% за неделю.

По предварительным диагнозам, за неделю всего в республике зарегистрировано 11 768 случаев заболевания ОРИ, из числа заболевших 43% – дети.

По большей части распространены заболевания негриппозной этиологии.

Роспотребнадзор напоминает также, что оптимальное время для проведения вакцинации против гриппа – период с сентября по ноябрь.

Стало известно, когда ожидается подъем заболеваемости гриппом в Башкортостане

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: