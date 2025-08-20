Стало известно, когда ожидается подъем заболеваемости гриппом в Башкортостане

Глава отделения Роспотребнадзора Анна Казак сообщила о том, что в этом году подъем заболеваемости гриппом ожидается с октября по декабрь. Пика уровень заболеваемости достигнет к марту 2026 года.

В прошлом эпидсезоне от гриппа привили 55,3% населения региона, в этом планируют привить 60% населения, или 2,4 млн человек.

Вакцина против гриппа считается самым эффективным средством профилактики, позволяет снизить риск осложнений и госпитализации, сформировать коллективный иммунитет.