Стало известно, когда ожидается подъем заболеваемости гриппом в Башкортостане

На совещании в правительстве Башкортостана обсудили подготовку к началу массовой вакцинации против гриппа в этом году.
Глава отделения Роспотребнадзора Анна Казак сообщила о том, что в этом году подъем заболеваемости гриппом ожидается с октября по декабрь. Пика уровень заболеваемости достигнет к марту 2026 года.
В прошлом эпидсезоне от гриппа привили 55,3% населения региона, в этом планируют привить 60% населения, или 2,4 млн человек.
Вакцина против гриппа считается самым эффективным средством профилактики, позволяет снизить риск осложнений и госпитализации, сформировать коллективный иммунитет.
