Жительнице Башкортостана удалось вернуть 100 тыс. рублей, переведенные мошенникам

В апреле-мае 2024 года жительнице Мелеуза поступили звонки от неизвестных, представившихся сотрудниками Центрального банка России и ФСБ.

Они по стандартной схеме убедили женщину в том, что злоумышленники пытаются оформить кредит, используя ее личные данные, поэтому необходимо самостоятельно получить кредит в банке и перевести деньги на «безопасный» счет.

Таким образом потерпевшая перечислила 100 тыс. рублей на дропперский счет, принадлежащий жителю Удмуртской Республики, который передал свои данные мошенникам.

Прокуратура обратилась в суд с исковым заявлением о взыскании с дроппера этой суммы и процентов за пользование чужими деньгами. Требования прокурора удовлетворены в полном объеме, счета дроппера арестованы.