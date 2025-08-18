Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Город
  • Общество
  • News
Общество

Поделиться:

Жительнице Башкортостана удалось вернуть 100 тыс. рублей, переведенные мошенникам

Сарапульский городской суд Удмуртской Республики удовлетворил иск Мелеузовского прокурора о взыскании с мужчины ущерба, причиненного преступлением.

В апреле-мае 2024 года жительнице Мелеуза поступили звонки от неизвестных, представившихся сотрудниками Центрального банка России и ФСБ.

Они по стандартной схеме убедили женщину в том, что злоумышленники пытаются оформить кредит, используя ее личные данные, поэтому необходимо самостоятельно получить кредит в банке и перевести деньги на «безопасный» счет.

Таким образом потерпевшая перечислила 100 тыс. рублей на дропперский счет, принадлежащий жителю Удмуртской Республики, который передал свои данные мошенникам.

Прокуратура обратилась в суд с исковым заявлением о взыскании с дроппера этой суммы и процентов за пользование чужими деньгами. Требования прокурора удовлетворены в полном объеме, счета дроппера арестованы.

В Башкортостане впервые после принятия нового закона задержали дропперов

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: