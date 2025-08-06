В Башкортостане впервые после принятия нового закона задержали дропперов

Таких людей называют дропперами: они выступают посредниками в различных нелегальных схемах, предоставляя мошенникам доступ к счетам, оформленным на свое имя.

Пресс-служба МВД по республике Башкортостан сообщает о том, что в регионе впервые после принятия нового закона накрыли дропперов: 28-летний житель Татарстана и 19-летний житель Октябрьского были задержаны в Туймазах.

Мошенники перевели на счета молодых людей по 3,6 млн рублей, добытых преступным путем. Обладатели карт должны были обналичить деньги, чтобы завершить цепочку мошенничества. Однако сотрудники полиции вовремя пресекли попытку перевода и снятия средств. Теперь оба фигуранта отвечают перед законом.