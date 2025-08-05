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Суд огласил приговор бывшему заммэра Бирска

47-летний бывший заместитель главы администрации Сергей Гайтанов признан виновным по части второй статьи 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве).

Фото: администрация Бирского района

В декабре 2024 года мэр Виктория Бурдина попросила своего заместителя выступить посредником в передаче ей взятки от юрлица. За эту сумму она подписала акты выполненных работ муниципального контракта по благоустройству городского объекта, хотя фактически работы были выполнены не до конца, и обещала общее покровительство при выполнении организацией других муниципальных контрактов.

Согласившись с предложением своего руководителя, мужчина сообщил коммерсанту реквизиты банковского счета, на который были перечислены 30 тыс. рублей, после чего обналичил сумму и передал чиновнице.

Суд назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом в 300 тыс. рублей, а также запретил занимать руководящие должности в государственных органах и органах местного самоуправления на два года. На автомобиль обвиняемого Ford Focus наложен арест. 

Также по инициативе прокуратуры он уволен в связи с утратой доверия.

На самой Бурдиной, как мы писали ранее, висят дела и посерьезнее.

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