В Башкортостане арестовали мэра города и ее заместителя

Как сообщает пресс-служба СК, УФСБ России по РБ выявило факт получения Бурдиной взятки в 30 тыс. рублей через заместителя.

За эту сумму она подписала акты выполненных работ муниципального контракта по благоустройству городского объекта, хотя фактически работы были выполнены не до конца, и обещала общее покровительство при выполнении организацией других муниципальных контрактов.

Теперь им грозит наказание по статьям о превышении должностных полномочий и посредничестве во взяточничестве.

Но на Бурдиной висит и более серьезное дело: в июне 2023 года она заключила с юридическим лицом договор купли-продажи объекта культурного наследия регионального значения «Дом Коновалова», находящегося в собственности муниципалитета, более чем за три млн рублей.

Ранее было установлено, что объект продан по заниженной стоимости, о чем руководителю администрации указывалось в представлении прокуратуры. Несмотря на это, чиновница мер по возвращению имущества в собственность города не предприняла и, зная о занижении стоимости объекта, в марте 2024 года подписала акт сверки взаимных расчетов с организацией, послуживший основанием для снятия обременения со здания и перехода права собственности коммерческой фирме. В течение месяца коммерсантом здание было продано третьему лицу уже за 7,2 млн рублей.

Согласно отчету независимой экспертизы, рыночная стоимость объекта составила более 5,8 млн рублей. Ущерб бюджету оценили в 2,7 млн рублей.

За это на Бурдину завели уголовное дело по части третьей статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).